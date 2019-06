Bologna scatenato: atteso in città Tomiyasu per le visite mediche

Bologna protagonista sul mercato: oggi in città è atteso Takehiro Tomiyasu per visite mediche e firma sul contratto

Il Bologna è attivissimo sul mercato. Saputo aveva promesso, a fine stagione, che avrebbe costruito una squadra all’altezza delle ambizioni europee di Mihajlovic e così sta facendo. Oggi è atteso nel capoluogo emiliano Takehiro Tomiyasu, difensore fisico prelevato dal Sint Truiden per circa 6.5 milioni di euro.

Come riporta Tuttosport il giapponese oggi sarà in città per le visite mediche e la firma. L’eliminazione prematura del Giappone dalla Coppa America ha fatto sì che il neo acquisto fosse disponibile per chiudere l’affare e firmare il contratto.