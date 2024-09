Bologna Shakhtar, Srna: «Ho fiducia in questa squadra»

Darijo Srna, direttore sportivo dello Shakhtar, ha parlato prima della sfida esterna contro il Bologna

Il direttore sportivo dello Shakhtar Darijo Srna, ex calciatore anche del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di Champions Leageu contro il Bologna.

CHAMPIONS – «Mi aspetto uno Shakhtar che gioca a calcio, come sempre. Non siamo in un buon momento, ma la Champions è un altro mondo. E’ una partita difficile per noi ma anche per il Bologna, siamo una squadra giovanissima ed un allenatore forte. E’ arrivato qui in guerra, ha ottenuto grandi risultati. Ho fiducia in questa squadra, dobbiamo giocare il nostro calcio»

ITALIANO – «Ho giocato in Serie A, so che Italiano la preparerà bene. E’ un grande risultato per il Bologna la Champions ma ho fiducia nella squadra e nel mister, sono otto partite e non sei. L’importante è cominciare bene»