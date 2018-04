Bologna, i tifosi rispondono a Donadoni: «Ora pagaci il biglietto»

I tifosi del Bologna dopo la sconfitta con la Sampdoria rispondono alla provocazione del tecnico Donadoni

Non si respira un’aria serena in casa Bologna. Ieri infatti è arrivata una sconfitta all’ultimo respiro in casa della Sampdoria. I tifosi ovviamente non sono stati contenti. La maggior parte delle colpe vengono attribuite al tecnico Donadoni, che però nella conferenza stampa pre partita non aveva fatto nulla per stemperare gli animi.

L’allenatore rossoblu, stufo delle critiche alla sua squadra, aveva infatti lanciato una provocazione: «Il Bologna non vi diverte? Vi pago il biglietto per Real e Barcellona». Le parole non sono piaciute ai supporters bolognesi, che il giorno dopo la sconfitta con i blucerchiati hanno esposto lo striscione: «Donadoni ci stai stretto, ora pagaci il biglietto».