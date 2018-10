Bologna-Torino, Mazzarri incredulo: «Autolesionisti, presi due gol da soli»

Mazzarri non ci crede dopo i due gol rimontati: «Secondo me ci manca un rigore, ma siamo stati polli, dovevamo chiuderla subito»

Una partita dominata per 54′ minuti e poi il buio totale. Il Torino subisce la stessa rimonta somministrata all’Inter, pareggiando 2 a 2 una partita che stava vincendo per 2 a 0 contro un Bologna bravo a non arrendersi. Un Mazzarri incredulo ha rilasciato queste dichiarazioni: «Senza aver fatto una parata, abbiamo preso due gol da soli. Come è già capitato, sottovalutiamo i pericoli. Abbiamo dominato la partita, facendo gol e creando diverse occasioni e mangiandoci qualche gol. Siamo riusciti a pareggiarla perché siamo autolesionisti. Dobbiamo stare concentrati, è difficile spiegare oggi una partita così: finalmente si era giocato come piaceva a me anche fuori casa, mettendo in difficoltà una signora squadra. Siamo stati bravi dal punto di vista del gioco, e poi ci siamo trovati con questo risultato assurdo. Abbiamo buttato via due punti. Col gioco stiamo crescendo, ma dobbiamo fare il salto di qualità».

Ma non finisce qui, perché Mazzarri sente di aver buttato via 3 punti preziosi: «Episodio su Izzo? Sono stanco, ho parlato della partita da allenatore. Gli episodi ci sono, secondo me è stata una spinta forte. Non lo so, forse ci poteva stare il rigore. Resta il fatto che siamo polli. C’è poco da spiegare oggi, si è giocato bene oggi contro una squadra dal blasone importante. Abbiamo fatto gol, ma una squadra matura la chiude con il 3-0 e se la porta a casa. Abbiamo regalato l’angolo del 2-1 e queste cose si pagano. Lavoriamo su queste cose ma ancora non basta. Iago e Berenguer? Sanno saltare l’uomo e lo fanno bene. L’allenatore lavora sulle prestazioni, oggi siamo riusciti a creare tanto ma abbiamo buttato via due punti».