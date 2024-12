Bologna Verona, il migliore è Tengstedt: il danese segna e non solo

Ennesima grande prestazione dell’attaccante del Verona che guida la rimonta contro il Bologna

Secondo La Gazzetta dello Sport, Casper Tengstedt è stato il migliore in campo di Bologna-Verona, seconda trasferta consecutiva in Emilia che sorride ai veneti grazie a un’altra vittoria per 3-2. Il danese è stato protagonista in 2 reti su 3 e il 7 in pagella è motivato così: «Sempre lì, a tampinare e anche a sfruttare le occasioni da decibel alti: offre l’1-1 e infila il 6° gol per l’1-2». In prestito dal Benfica, l’attaccante si sta rivelando una buona operazione per la riuscita della salvezza del Verona (che in questo momento è a un +4 dalla zona calda).

Bravissimo soprattutto in una cosa: nello sfruttare la profondità. Ieri al Dall’Ara ha approfittato con i tempi giusti di una deviazione di testa di Serdar in corridoio centrale. É la terza rete secondo questa modalità, con assistenze diverse. Era già successo a Roma con la Lazio, quando in combinazione con Kastanos aveva bucato la linea alta della difesa biancoceleste. Ed è successo anche nel derby vinto col Venezia, su invito di Mosquera e un grande destro al volo a concludere una bella azione.