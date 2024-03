Zirkzee, parla Bombardini: «Ecco quanto vale sul mercato»

L’ex calciatore Davide Bombardini si è espresso positivamente su Joshua Zirkzee: nel giro delle voci di calciomercato

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, l’ex centrocampista del Bologna Davide Bombardini ha detto la sua su Joshua Zirkzee: grande obiettivo di calciomercato di molte squadre.

ZIRKZEE – «È un giocatore che vale certe cifre, ora non so se 40 o 50 milioni, ce lo dirà il prossimo mercato estivo. Quando l’ho visto all’inizio gli mancava solo il gol, e secondo me può diventare il sostituto di Osimhen. È un giocatore da avvenire, un investimento può crescere ancora tanto».