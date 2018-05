Juve, Allegri detta le condizioni: vuole Bonaventura. Avviati i contatti

Allegri ha chiesto Jack Bonaventura alla dirigenza della Juventus: è una delle condizioni poste per rimanere

Jack Bonaventura è una delle condizioni dettate da Massimiliano Allegri per rimanere alla Juventus. Il tecnico bianconero ha un contratto fino al 2020 ma non è ancora certo della permanenza. L’allenatore si incontrerà con la dirigenza a Scudetto acquisito e parlerà dei prossimi colpi di mercato. Uno è in arrivo (è praticamente fatta per Emre Can) ma bisognerà valutare bene acquisti e cessioni da fare. Secondo Premium Sport, l’allenatore bianconero ha già chiesto alla dirigenza l’acquisto di Bonaventura.

Il jolly del Milan, abile a giocare da mezz’ala ma anche da esterno d’attacco e da trequartista, piace da sempre a Max Allegri. Il club bianconero avrebbe già avviato i contatti con il Milan, intensificando i contatti anche con il suo agente: Mino Raiola. Jack potrebbe lasciare il Milan per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra alla portata dei bianconeri. Milan e Juventus, dopo aver concluso il doppio affare De Sciglio-Bonucci, potrebbero concludere un’altra operazione. Non è escluso un contatto tra le parti per parlare di Mario Mandzukic, uno degli obiettivi del Milan per rinforzare l’attacco di Gattuso per la prossima stagione.