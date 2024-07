Bonaventura, che attacco del PROCURATORE: «Voleva RESTARE alla Fiorentina, sono stati IRRISPETTOSI. Su Milan e Juve ti dico che…»

Quest’oggi Enzo Raiola, procuratore di Bonaventura, ha fatto il punto sul suo assistito. Intervistato a Radio Sportiva ha parlato in questo modo sulla chiusura con la Fiorentina e sul futuro.

FIORENTINA IRRISPETTOSA – «Su Jack dico che dalla Fiorentina ci aspettavamo tutt’altro, dopo l’appuntamento fatto a gennaio in cui ci sono state piccole problematiche con il compianto Joe Barone. Dopo ci siamo però riappacificati e pensavo che questo portasse a un rapporto continuativo, ma la direzione tecnica non era molto convinta. Non è rispettoso nei suoi confronti metterlo in discussione dopo la sua carriera e dopo l’ultima stagione che ha fatto. Lui ha più volte manifestato la volontà di voler restare».

MILAN E JUVE – «In Italia ci sono sei club che mi hanno chiamato. Non vedo possibile il Milan, lo vedo davvero come un sogno ma come soluzione poco attuabile. Stiamo lavorando più di tutto sulla MLS. A gennaio lo voleva la Juventus? Sì, questa pista c’era. Il direttore Giuntoli aveva fatto espressa alla società di poter trovare un accordo tra le parti ma c’è stato un rifiuto anche piuttosto forte della Fiorentina».