Boniek duro su Milik: «Cambi club o non sarà convocato per gli Europei»

Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha parlato al portale Sportowe Fakty di Arkadiusz Milik in vista degli Europei. Le sue parole.

«Ritengo sia assolutamente impossibile presentarsi agli Europei in forma senza giocare per un anno, non conosco nessuno che l’abbia fatto. Ecco perché spero con tutto il cuore che possa ricominciare a giocare. Non ci sono dubbi: cambiare club in inverno è una condizione per andare agli Europei, senza giocare non verrà convocato»