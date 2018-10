Bonucci-Chiellini duo da Harvard: gli attaccanti vanno a ripetizione

Il duo Bonucci-Chiellini ha mandato a ripetizione Lukaku e l’intero attacco dello United. Ecco i segreti della coppia della Juventus

«Il risultato, specie nella ripresa, sarebbe potuto essere diverso ma non è stato così specie per quei due signori, Bonucci e Chiellini che potrebbero anche fare un corso ad Harvard su come giocare da difensore centrali, sono due difensori fantastici». Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno ricevuto tanti complimenti nella loro carriera ma mai erano stati insigniti di una ‘laurea ad honorem’ per la difesa ad Harvard. Il duo della Juventus ha disputato una grandissima partita a Old Trafford, chiudendo ogni varco a Lukaku, Martial, Rashford. Lo United, inerme, ha assistito alla grande prova della coppia Bonucci-Chiellini che non ha sbagliato un colpo.

Bonucci, passato dallo sgabello di Oporto, al Mi­lan e al ritorno a casa è un altro giocatore, forse aveva bisogno di un’esperienza simile per fare un ulteriore salto di qualità. Chiellini, da qualche anno a questa parte, non sbaglia più un colpo, è concentrato, solido e insuperabile e ha una grande continuità di rendimento. I due si compensano: Leo è molto abile nell’impostazione del gioco ma a Manchester ha dimostrato grande affidabilità anche in fase difensiva, Giorgio si esalta nella marcatura. Bonucci e Chiellini compongono una delle migliori coppie difensive. La Juve ha incassato 0 gol in 3 partite di Champions e ora si sente ancora più sicura. Per prendere lezioni bisogna prendere appuntamento, telefonare e chiedere dei prof. Giorgio e Leo durante la settimana, nelle notti di Champions.