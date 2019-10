Bonucci difende de Ligt: «Abbiamo grande fiducia, gli errori fanno parte degli uomini»

Leonardo Bonucci parla dopo la vittoria in rimonta contro la Lokomotiv Mosca: il commento del difensore della Juve

Leonardo Bonucci difende a spada tratta Matthijs de Ligt, apparso in evidente difficoltà in questo inizio di stagione. Il centrale bianconero, in zona mista, risponde a tono alle critiche piovute addosso al difensore olandese.

DE LIGT – «Sta facendo un grande percorso, arriva da una cultura diversa e ha 19 anni. Lui ha la forza di reggere l’urto che ti porta la maglia della Juve, non è facile, ma ha le spalle grandi e sta facendo quel percorso che abbiamo fatto tutti. Ha dovuto accelerare per l’infortunio di Giorgio ma lui ha un grande talento e tra un po’ di tempo vedrete che tornerà a grandi livelli. Abbiamo grande fiducia e grande stima. Sbagliamo tutti, oggi ho sbagliato anche io. Gli errori fanno parte degli uomini».