Borja Valero: «Scudetto? L’Inter non è partita bene, ma la favorita…»

Le parole di Borja Valero, ex centrocampista spagnolo di Fiorentina ed Inter, sulla lotta scudetto in Serie A. Tutti i dettagli

Borja Valero ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto in Serie A.

INTER – «Sono sicuramente la squadra da battere. Per qualità, esperienza e ampiezza della rosa. A Verona hanno dimostrato quanto sono forti e completi. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, hanno pagato qualche distrazione. Ma sono ancora i favoriti per lo scudetto».

CONTE – «Credo che quella del Napoli sia stata la scelta migliore possibile. Conte è una garanzia assoluta. Per mentalità, approccio e risultati. E averlo da giocatore è un privilegio, ti spinge a dare quel qualcosa in più e ti cambia».