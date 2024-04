Borussia Dortmund Atletico Madrid: dove vederla, orari e probabili formazioni

Al Westfalenstadion andrà in scena la sfida di Champions tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid: le ultimissime e dove vedere il match

Al Westfalenstadion andrà in scena il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid. All’andata in Spagna hanno vinto i Colchoneros 2-1, con le reti di De Paul e Lino e poi nel finale Haller ad accorciare le distanze. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con una vittoria nei rispettivi campionati: la squadra di Simeone ha battuto il Girona, mentre i gialloneri hanno superato il Borussia M’Gladbach. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

Orario e dove vederla

Atletico Madrid Borussia Dortmund gara delle ore 21.00 di martedì 16 aprile. Verrà trasmessa su Sky Sport, ai canali Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253), disponibile in streaming su: NOW TV, per gli abbonati Sky su Sky GO e su Infinity+.