Emre Can è guarito dal Covid-19 dopo due settimane. L’ex Juventus torna a disposizione del Borussia Dortmund

Buone notizie per Emre Can. L’ex Juventus è guarito dal Covid-19 e torna a disposizione del Borussia Dortmund.

E’ stato lo stesso club di Bundesliga, tramite i propri canali social, ad annunciare la negatività al tampone di Emre Can. Il 26enne centrocampista tedesco è rimasto ai box per 14 giorni e sarà quindi nella lista dei convocati di Favre per il big match di campionato contro il Bayern Monaco.