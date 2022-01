Intrigo Haaland, lo United si chiama fuori: Real Madrid in pole

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Manchester United si è fatto fuori dalla corsa per Haaland: Real Madrid in pole per l’attaccante norvegese

Dall’Inghilterra sono sicuri che Haaland andrà al Real Madrid. Per questo il Manchester United si è fatto fuori dalla corsa per l’attaccante norvegese e il City ha chiuso per Alvarez del River Plate.

In pole, dunque, ci sarebbe la squadra di Ancelotti, tallonata dal Barcellona e dal Chelsea. A riportarlo è la ESPN.