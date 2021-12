Il Borussia Dortmund rilancia per il rinnovo di Haaland: Real e Psg alla finestra

Il Borussia Dortmund non vuole perdere Haaland e starebbe per offrirgli un ricco contratto: Real e Psg restano alla finestra

Il Borussia Dortmund non vuole perdere l’attaccante Haaland. Il norvegese ha addosso gli occhi di tantissimi club dalla Premier alla Liga e non solo. I gialloneri starebbero pensando di proporgli una ricca offerta di contratto per convincerlo a restare.

La proposta del club sarebbe quella di raddoppiare lo stipendio da 8 a 16 milioni, diventando il più pagato della rosa. Non solo, scadenza al 2024 e clausola a 75 milioni di euro. Real Madrid e PSG sarebbero alla finestra per capire la situazione. Intanto in caso di mancato rinnovo il Dortmund starebbe studiando delle alternative: piacciono Zyiech del Chelsea e Zakaria del Moenchengladbach. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.