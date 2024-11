Bove esalta la Fiorentina: «Gioco in un contesto molto speciale. Ecco cosa ci manca»

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al Viola Park sulla sua annata in squadra viola. Le parole riprese da FirenzeViola.it:

LE PAROLE – «Sono diventato centrocampista perché mi piaceva stare al centro del gioco e nelle posizioni più laterali mi annoiavo. Volevo toccare più palloni possibili. Parto coi pregi, giochi in un ambiente con tifosi speciali e strutture per fare benissimo e crescere. La città, poi, che mi hanno detto tutti essere bellissima e in cui si vive bene. Il cibo, ottimo. A livello calcistico secondo me è il posto perfetto per giocare. E difetti… Forse che se manchi due-tre risultati, la gente inizia un po’ a rompere ma credo sia giusto»