Bozhinov sviene durante Juve Stabia-Pisa: paura in campo, poi la ripresa dopo il malore. Il comunicato

Il difensore bulgaro è stato trasportato in ospedale dopo aver perso conoscenza: gara sospesa e ripresa dopo le rassicurazioni sulle sue condizioni

Momenti di grande paura durante Juve Stabia-Pisa, gara valida per la terza giornata di Serie B. Al minuto 40 del primo tempo, il difensore bulgaro del Pisa Rosen Bozhinov è stato protagonista di un episodio che ha fatto temere il peggio: il calciatore ha perso conoscenza in campo e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato anche delle convulsioni.

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L’episodio si è verificato con il pallone non in gioco, poco dopo un tiro di Karic. Immediato l’intervento dei calciatori presenti sul terreno di gioco, dello staff tecnico e dell’arbitro Calzavara, che ha consentito rapidamente l’ingresso dei sanitari per prestare soccorso al difensore.

Bozhinov, malore in campo: gara sospesa e trasporto in ospedale

Nel silenzio dello stadio, i medici hanno effettuato le prime operazioni di soccorso, prima di accompagnare Bozhinov fuori dal campo. Il pubblico presente ha seguito la situazione con grande apprensione, tributando poi un lungo applauso al giocatore mentre veniva trasportato per ulteriori accertamenti.

Vista la gravità del momento, il direttore di gara ha deciso di sospendere temporaneamente la partita, permettendo a entrambe le squadre di attendere aggiornamenti sulle condizioni del difensore del Pisa.

La società nerazzurra ha successivamente comunicato che il calciatore è stato trasferito all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, fornendo però una prima notizia rassicurante: Bozhinov è cosciente. Tra le ipotesi valutate per il malore anche quella di una possibile crisi di disidratazione, considerando le elevate temperature durante la partita.

Il primario del pronto soccorso, Pietro Di Cicco, ha diffuso un bollettino sulle condizioni del giocatore: «Bozhinov attualmente è vigile, cosciente, con parametri vitali stabili – afferma il bollettino medico emesso poco fa – Resterà in osservazione in regime di ricovero per completamento diagnostico».

Juve Stabia-Pisa ripresa dopo le rassicurazioni: il gesto di Calabresi

Dopo il lungo stop, una volta ricevute notizie positive dall’ospedale sulle condizioni di Bozhinov, l’arbitro Calzavara si è confrontato con i capitani delle due squadre decidendo di riprendere la sfida.

Il match è ripartito dal minuto 41 del primo tempo sul risultato di 0-0, completando poi la prima frazione prima dell’intervallo. Nella ripresa il Pisa è riuscito a portarsi in vantaggio grazie al gol del capitano Arturo Calabresi, che dopo la rete ha voluto dedicare un gesto speciale al compagno.

Il difensore nerazzurro si è diretto verso la panchina, ha preso la maglia di Bozhinov e ha portato la mano sul cuore, mostrando vicinanza al compagno in un momento delicato.

Il comunicato del Pisa sulle condizioni di Bozhinov

Al termine della gara, il Pisa ha scelto di non commentare l’aspetto sportivo della partita, concentrandosi esclusivamente sulle condizioni del proprio calciatore.

Nel comunicato ufficiale il club ha spiegato: «Il Pisa Sporting Club informa che il calciatore Rosen Bozhinov costretto ad uscire dal campo per un malore accusato al minuto 40 del primo tempo si trova attualmente sotto osservazione e sta eseguendo gli accertamenti del caso».

La società ha poi aggiunto: «La Società ringrazia gli operatori sanitari per il pronto intervento, la Società SS Juve Stabia per la fattiva collaborazione, la Lega Serie B e il Direttore di Gara per la comprensione e la vicinanza nei momenti di massima preoccupazione e concitazione».

Una giornata difficile per il Pisa, con il risultato sportivo inevitabilmente passato in secondo piano rispetto alla paura vissuta in campo. L’attenzione resta ora sulle condizioni di Rosen Bozhinov, che continuerà il periodo di osservazione in ospedale per completare tutti gli accertamenti necessari.