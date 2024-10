Verona, Bradaric: «Siamo pronti per dare continuità ai nostri risultati. Sul Monza...»

Le dichiarazioni del giocatore del Verona Bradaric su quella che sarà la gara di stasera contro il Monza. Le parole

A DAZN, il giocatore del Verona Bradaric ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Monza.

LE PAROLE – «Dopo il Venezia abbiamo fatto un ottimo lavoro, un’ottima settimana, c’è stata la sosta e siamo pronti per fare punti in questa partita, per noi è importante. Monza? Sono una squadra forte, sarà sicuramente una gara difficile, ma siamo pronti per tutto quello che può succedere»