Chi è Dorival Junior? Alla scoperta del nuovo commissario tecnico del Brasile e di come giocheranno i suoi verdeoro

Dopo una lunga serie di vicissitudini extracampo e non, il Brasile ha finalmente il suo nuovo commissario tecnico. Con l’occasione Ancelotti sfumata e l’esonero del CT “part-time” Diniz, la Selecao ha deciso di affidare la propria panchina a Dorival Junior, allenatore proveniente dal Sao Paulo.

CHI È DORIVAL JUNIOR – Classe 1962, Dorival Junior è un allenatore ormai non più giovanissimo, ma con alle spalle una carriera di tutto rispetto. Ha iniziato ad allenare nel

2002, chiamato ad interim dal Ferroviària, squadra della sua città (Araraquara). Da quel

momento la sua carriera inizierà una lunga ascesa, sedendosi sulle panchine di alcune

delle squadre più prestigiose del Brasile, come Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Santos,

fino ad arrivare al Flamengo, dove vincerà la Copa Libertadores nel 2022. Nell’ultima

stagione è stato l’allenatore del Sao Paulo, compagine a cui ha regalato la prima Copa do

Brasil della sua storia, vinta in finale proprio contro il Flamengo.

IL NUOVO BRASILE – Dal punto di vista tattico, Dorival è solito utilizzare come modulo il

4-2-3-1, lo stesso utilizzato da Diniz nel corso della sua breve esperienza da CT. Sotto

questo aspetto, quindi, non dovrebbero esserci troppi cambiamenti. Ipotizzando dunque

una possibile formazione, tra i pali continuerebbe l’alternanza tra Ederson e Alisson, con

quest’ultimo favorito per una maglia da titolare. In difesa potremmo trovare tanta Serie A,

con Carlos Augusto dell’Inter a sinistra (che sta gradualmente prendendo il posto di Renan

Lodi), Danilo della Juventus a destra e la coppia di centrali formata dall’inamovibile

Marquinhos del Psg e da uno tra Bremer e Gabriel (Arsenal). A centrocampo, Bruno

Guimaraes del Newcastle è diventato uno dei punti fermi della nazionale sotto la gestione

Diniz e, salvo clamorosi stravolgimenti, dovrebbe rimanere tale anche con Dorival.

Guimaraes al suo fianco potrà vantare un giocatore di esperienza come Casemiro

(attualmente infortunato, ma in fase avanzata di riabilitazione), ma occhio ad un possibile

ballottaggio con André del Fluminense, giocatore che ha convinto molto nelle ultime

uscite. Con Rodrygo adattato a trequartista per ovviare all’assenza di Neymar, gli esterni

dovrebbero esssere Raphinha del Barcellona e Vinicius Jr. Infine, spazio a Gabriel Jesus

per il ruolo di prima punta.

«È la realizzazione di un sogno per me. Tutto questo è stato possibile grazie al

riconoscimento del lavoro svolto a Sao Paulo», queste le parole del nuovo CT rilasciate ai

canali social ufficiali del Tricolor Paulista. Attualmente, il Brasile si trova al sesto posto del

girone di qualificazione per il mondiale, con appena 7 punti raccolti in 6 partite, le uniche della gestione Diniz. A Dorival Junior spetterà, dunque, l’arduo compito di risollevare la nazionale verdeoro dopo un anno caratterizzato da più momenti bassi che alti.