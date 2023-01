Brasile, il parere di Ronaldo decisivo per il CT: il fenomeno vuole Ancelotti

Ronaldo sta svolgendo un ruolo importante per trovare il nuovo ct del Brasile: il suo candidato preferito è Ancelotti

Secondo quanto riportano i media brasiliani, nella ricerca del nuovo ct del Brasile ci sarebbe anche la presenza di Ronaldo.

Il Fenomeno si sarebbe messo in contratto con la Federcalcio verdeoro, interferendo con il lavoro del presidente Ednaldo Rodrigues. Quest’ultimo infatti ha programmato un viaggio in Europa per convincere Luis Enrique, mentre Ronaldo vorrebbe Carlo Ancelotti.