Brenner: «Felice per il mio goal. VOGLIO AIUTARE molto l’Udinese per raggiungere la salvezza»

Brenner, giocatore dell’Udinese, ha voluto parlare del ritiro bianconero e di quella che sarà la prossima stagione

Al termine dell’ultima amichevole del ritiro carinziano dell’Udinese vinta contro l’Aris Limassol ha parlato il match winner Brenner. Ecco le sue parole:

«Sono molto felice per il gol e non solo perché l’anno scorso la prestagione era stata difficile per me ma ora sento la fiducia del mister e sono molto contento di questo. Il gruppo lavora molto duro e sono davvero soddisfatto di questa preparazione. Mi sento molto bene in questo nuovo modo di giocare, abbiamo molto da lavorare ma mi sento davvero a mio agio in questa proposta e spero di dare un gran contributo alla squadra. Sempre spero di aiutare la squadra e di essere importante per i compagni, adesso dobbiamo solo pensare a lavorare e pensare passo dopo passo mettendo minuti nelle gambe».