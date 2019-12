Brescia, Balotelli: «Felice per la vittoria. Non penso all’Europeo»

Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria importantissima ottenuta contro la SPAL. Le sue parole

Mario Balotelli ha deciso con un suo gol lo spareggio salvezza tra Brescia e Spal. L’attaccante delle Rondinelle ha poi parlato ai microfoni di DAZN al termine del match, le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo sofferto molto. La vittoria? Era ora. Ci abbiamo provato anche in partite più complicate di queste, siamo stati sfortunati. Abbiamo altre 3 partite importanti, speriamo di far bene»

GOL – «Far gol è sempre emozionante, poi io la gestisco tranquillamente. È sempre bello fare gol sotto la curva»

EUROPEO – «Tutti vogliono giocare l’Europeo, per me è importante salvare il Brescia, È questo che ho in testa»