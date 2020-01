Brescia, certezze Joronen e Sabelli. La salvezza passa anche da loro

Brescia, Joronen e Sabelli rappresentano due certezze del pacchetto arretrato di Corini. Tutti a caccia della difficile salvezza

Se il Brescia a fine maggio stia festeggiando la permanenza in Serie A o sia giù d’animo per la retrocessione, non ci è ancora dato saperlo. La cosa che appare certa è che la compagine tornata sotto la guida di Eugenio Corini lotterà con le unghie e con i denti per ottenere l’ambito traguardo, che manderebbe in subbuglio l’intera città. Tanti i giocatori che in questo ritorno nella massima serie si stanno mettendo in mostra, tra cui Joronen e Sabelli.

Il portiere, arrivato quest’estate senza essere conosciuto ai più, sta mantenendo un livello alto di rendimento. Alla sua sicurezza tra i pali si aggiunge la capacità di guidare attentamente la difesa. Se poi a tutto questo si somma il rigore parato poco meno di un mese fa a Petagna, ecco che il pacchetto perfetto è al completo. Retroguardia da lui comandata e ben gestita anche da Sabelli. Arrivato a Brescia nell’estate del 2018 è stato protagonista in B e ora si sta ben comportando nel massimo campionato. Da stakanovista ha disputato le 17 giornate trascorse finora ed è centrale nel reparto di Corini.