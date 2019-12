Brescia, al Rigamonti sono solo 4 i punti conquistati

Brescia, la squadra di Corini dovrà necessariamente invertire la marcia in casa al Rigamonti a partire dal 5 gennaio

Sarà una gara difficile e di sicuro un banco di prova importante il match che il Brescia disputerà con la Lazio al rientro dalle vacanze di Natale. Sarà difficile non solo perché la squadra di Corini incontrerà la terza in classifica ma anche perché al Rigamonti le rondinelle hanno raccolto solo 4 punti dei 14 conquistati fino ad oggi.

Un andamento al contrario per una squadra che punta alla salvezza: di solito infatti le “piccole” trovano grande sostegno proprio nelle gare casalinghe con il pubblico che da quella spinta in più che a volte contribuisce a portare a casa il risultato. Servirà cambiare marcia già dal 5 gennaio, dal Rigamonti, dove in un mese arriveranno Lazio, Milan e Cagliari.