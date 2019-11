Brescia, Vieira: «Balotelli deve capire che il calcio è un gioco di squadra»

Patrick Vieira, ex allenatore di Balotelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attaccante del Brescia

Patrick Vieira, stella ex Juventus, Inter e Milan, è intervenuto nel corso della conferenza del Golden Foot, tenutasi a Montecarlo. Ecco le dichiarazioni del tecnico su Balotelli, che ha allenato al Nizza.

«E’ stato un piacere allenare Mario Balotelli. Per lui è difficile capire che il calcio è un gioco di squadra, per essere leader devi metterti a servizio della squadra. Lui ha uno talento speciale. Mi è spiaciuto non riuscire a tirare fuori il meglio di lui. Ha ancora tempo per imparare».