Brighton, De Zerbi: «Stiamo parlando del nuovo contratto, ma al momento sono solo discussioni»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa di un possibile rinnovo di contratto con il club inglese.

PAROLE – «Ho un ottimo rapporto con i giocatori, con il club, con Tony Bloom (il presidente), con Paul Barber (amministratore delegato), con David Weir (direttore tecnico) e tutti coloro che lavorano qui. Stiamo parlando del nuovo contratto ma al momento sono solo discussioni, non c’è nulla di chiuso. Dobbiamo pensare agli obiettivi: se coincideranno con quelli del club, sarà un onore per me lavorare a Brighton. Non cerco di raggiungere un livello più alto. La cosa più importante per me è lavorare seriamente, con una buona squadra, buoni giocatori. Per me è importante fissare un obiettivo importante».