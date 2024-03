Brighton Roma, ko per Lukaku. Salta il match d’Europa League

In vista della partita tra Brighton e Roma, il centravanti giallorosso Romelu Lukaku non parteciperà al match d’Europa League

Come riportato negli ultimi minuti da Sky Sport, per la sfida d’Europa League tra Brighton e Roma, non sarà presente il centravanti Romelu Lukaku.

Il belga aveva avuto qualche problema durante la rifinitura a Trigoria, e l’affaticamento che ha colpito l’ex Inter è stato fatale per fargli saltare la gara di ritorno.