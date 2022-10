Buffon: «La Juve in difficoltà. Futuro? Senza entusiasmo...»

Gianluigi Buffon ha parlato del momento di crisi della squadra di Massimiliano Allegri ma non solo

Gianluigi Buffon ha parlato ai giornalisti presenti al Salone d’Onore del CONI. Di seguito riportiamo le sue parole sul momento della squadra di Massimiliano Allegri, ma non solo.

JUVE – «Campionato bellissimo. La Juventus è in difficoltà. Come dice Allegri molto dipende dalle assenze, e qua mi fermo. Sono un amico della Juve, se dovessi parlare vorrei dire parole di conforto. Credo che Allegri troverà il bandolo della matassa».

CASILLAS – «Casillas? Sono tematiche scottanti, meglio evitare polemiche. La pagina più bella della mia carriera? Sono ancora un calciatore che fornisce prestazioni di livello, aspettiamo la fine. Provedel? È fortissimo e non è una sorpresa».

ITALIA E PARMA – «Se non avessi entusiasmo non continuerei a giocare. Il Parma è una squadra seria. Mondiale senza Italia? Fa più male ai giocatori. Io sono tifoso come altri 60 milioni di abitanti, sono dispiaciuto. Il girone verso l’Europeo? Alla portata dell’Italia».