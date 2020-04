Bundesliga, l’allenamento del Borussia Dortmund – VIDEO

Bundesliga, l’allenamento del Borussia Dortmund. I gialloneri, come tutte le squadre del campionato tedesco, sono tornate in campo

Ancora non c’è una data ufficiale, ma probabilmente il 9 maggio si scenderà in campo in Bundesliga. I club tedeschi negli ultimi giorni – come si vede nel video – hanno ricominciato a lavorare sui campi di allenamento.

Bisognerà capire come si muoveranno, anche perché le regole cambiano in base alle regioni tedesche, ogni federazione ha gestito l’emergenza coronavirus a suo modo. Intanto il Borussia Dortmund continua ad allenarsi.