Bundesliga, Seifert: «Tornare in campo il 9 maggio? Saremmo pronti» – VIDEO

Il Ceo della Dfl, Seifert, su un ipotetico ritorno in campo della Bundesliga dopo lo stop a causa del coronavirus

Bundesliga torna in campo il 9 maggio? Christian Seifert, amministratore delegato della Bundesliga non ha dato il via libera definitivo, in attesa dell’ok del Governo. Queste le sue parole.

«Stando alla seduta di oggi, non ci sarebbero riserve per riprendere a maggio. La data di una ripresa va decisa dalla politica,l’unica possibilità di mantenere in vita la Bundesliga, così come lo conosciamo».