Buongiorno: «Il Toro è il massimo»

Tra gli eventi dell’Atp di Torino, c’è Parole di Tennis, dove il difensore granata Alessandro Buongiorno si è raccontato al pubblico.



IL CAPITANO – «É una cosa bellissima essere in prima squadra ed essere capitano, da torinese ho tutta la famiglia granata. Essere arrivato a questo traguardo è stato emozionante, lo è ogni volta che gioco e che indosso la fascia».



IL VIVAIO – «Da piccolo sognavo di fare il calciatore, ma non ci pensavo: davo il massimo e mi divertivo, erano i miei due input. Poi nel mondo della prima squadra e Primavera ci sono stati due giocatori che m hanno aiutato: Moretti e Burdisso. Mi hanno dato una grande mano quando venivo convocato e mi allenavo, entrambi mi davano consigli anche a fine allenamenti e facevamo tecnica, mi spiegavano varie cose».



IL TORO – «Per me il Toro è il massimo, cerco sempre di dare tutto per restituire quello che mi dà e mi ha dato il Torino. Spero di rimanere il più possibile e, finché rimarrò, darò il 100%».