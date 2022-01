Cagliari, accordo con lo Young Boys per Aebischer: si attende il sì del calciatore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Cagliari: i rossoblù hanno trovato l’accordo con lo Young Boys per Aebischer, si attende solo il sì del calciatore

Aebischer si fa sempre più vicino al Cagliari, alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Dopo un iniziale gioco al rialzo, come riferisce La Nuova Sardegna, lo Young Boys avrebbe accettato l’offerta avanzata dai rossoblù di cinquecentomila euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Si attende il sì del giocatore.

