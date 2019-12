Cagliari, Cerri: «Il gol? Ho festeggiato con Nainggolan»

L’attaccante del Cagliari, Alberto Cerri, racconta la gioia del gol all’ultimo minuto che è valso la vittoria sulla Sampdoria

Alberto Cerri, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, racconta la gioia del gol all’ultimo minuto contro la Sampdoria.

«Ho festeggiato con Nainggolan e alcuni amici: salsiccia e patatine, non ho dormito fino alle 5. Col presidente ci siamo abbracciati, è stato meraviglioso. Non ho mollato e ora sono felice. Non è stato facile superare tanti episodi sfavorevoli. I 10 milioni pagati per il mio cartellino non hanno pesato. Non faccio io il mercato»