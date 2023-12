Cagliari, Augello: «Un onore essere ancora con Ranieri»

Tommaso Augello, esterno del Cagliari, si è raccontato a Videolina sport tra il momento della squadra e Ranieri

CAGLIARI – «Mi sto trovando bene. Sono arrivato in un ambiente nuovo, inserendomi in un gruppo forte, reduce da una cavalcata incredibile che l’ha riportato subito in Serie A. Qui c’è un pubblico meraviglioso, ci dà un contributo di primo livello, mi piace, voglio cercare di dare una mano e risultare un fattore positivo per la squadra».

CLAUDIO RANIERI – «Ritrovare Ranieri, sapere che mi ha voluto qui dopo avermi fatto esordire in Serie A a Genova con la Sampdoria rappresenta un grande onore. Con lui c’è feeling, decide lui come e dove farmi giocare, se da quarto della difesa o da quinto con una difesa a tre alle spalle, ci adattiamo all’avversario e al piano partita, ma il mister è una guida che ha dimostrato ampiamente ciò di cui è capace in ogni frangente».

