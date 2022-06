Cagliari, Capozucca: «Bisogna rifondare, ma serve tempo»

Il d.s. del Cagliari Capozucca ha parlato della ripartenza del club rossoblù dopo la retrocessione in Serie B

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato della ripartenza del club rossoblù dopo la retrocessione in Serie B.

RETROCESSIONE – «Guardo le rose delle squadre e penso che il Cagliari non c’entri nulla con la zona retrocessione. Ma non siamo riusciti a fare un gol a una squadra già retrocessa, sapendo che la Salernitana stava perdendo 4-0 in casa. Sembra incredibile ma è così. Nel calcio succede e adesso ci ritroviamo nuovamente in B».

LE ALTRE IN B – «Ci sono il Parma che non può permettersi un’altra stagione sbagliata, il Pisa sconfitto in finale, il Genoa, il Bari neopromosso, il Brescia che arriva sempre ai playoff, il Venezia, il Benevento, il Modena che ha appena annunciato di aver previsto un budget elevato per il campionato. Sarà molto dura».

CAGLIARI FAVORITO? – «Il Cagliari deve rifondare, bisogna voltare pagina e serve tempo».

