Cagliari, Carli: «E’ un campionato indecifrabile. Astori ragazzo fantastico»

Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha così parlato prima del match contro la Fiorentina:

ANALISI CAMPIONATO – «Il campionato in questo momento è indecifrabile, le partite cambiano in corsa. Non dobbiamo pensare al passato o al futuro, ma solo concentrarci sulle difficili gare che ci aspettano. Oggi l’aspetto tattico è secondario, noi abbiamo ragazzi fantastici nonostante tanti problemi. Siamo tutti qui a giocarcela, ora conta lo spirito e anche la giocata individuale».

ASTORI – «Tutti hanno un ricordo straordinario di lui, il suo ricordo a Cagliari e Firenze è indelebile. È stato e sarà sempre un ragazzo fantastico. A distanza di anni non sembra ancora vero che se ne sia andato».