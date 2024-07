Cagliari-Catanzaro: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Piergiorgio Perucca l’amichevole Cagliari-Catanzaro: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Piergiorgio Perucca di Saint Vincent va in scena la partita amichevole Cagliari-Catanzaro. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2)- Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Makoumbou, Deiola (Prati), Felici, Augello; Luvumbo, Pavoletti. All. Nicola.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Piras, Scognamillo, Krajnc, Bonini; Petriccione, Pontisso; Brignola, Curcio, Rafele; Iemmello. All. Caserta.

Orario e dove vederla in tv

Cagliari-Catanzaro si gioca alle ore 19:00 di martedì 30 luglio. Verrà trasmessa in diretta in streaming per tutti sul canale YouTube ufficiale della squadra rossoblù. Per tutti i possessori di una smart tv basterà accedere all’app o via browser e sintonizzarsi sulla partita.