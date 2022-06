Cagliari, colpo a centrocampo: Viola ha accettato l’offerta rossoblù

Calciomercato Cagliari: colpo a centrocampo per il club sardo, con Viola che avrebbe accettato l’offerta dei rossoblù

Il Cagliari sembra aver trovato la quadra per regalare a Fabio Liverani il centrocampista Nicolas Viola. Il giocatore passato per Benevento e Bologna sembra essere a un passo dalla Sardegna e dal vestire la maglia rossoblù. Dopo la stagione in chiaroscuro (più scuro che chiaro) con la squadra di Sinisa Mihajlovic, il giocatore è pronto a rilanciarsi con il tecnico romano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, manca soltanto l’ufficialità. La certezza è che l’operazione si farà e manca solo la chiusura definitiva. Per Viola è pronto un contratto di durata biennale che il centrocampista stesso avrebbe già accettato. Mancano soltanto le firme e l’annuncio che potrebbe arrivare a breve.

