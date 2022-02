Cagliari, Cragno: «Abbiamo in testa solo la salvezza. Mazzarri non si dà mai per vinto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha suonato la carica in ottica salvezza.

CAMBIO DI MARCIA – «I primi veri segnali si sono avuti prima di Natale a Torino contro la Juventus: abbiamo perso, ma la prestazione c’è stata. Con l’Udinese, qualche giorno prima, avevamo fatto la peggior partita in assoluto. Ci siamo detti che non poteva continuare così. E infatti abbiamo messo una cattiveria nuova, siamo stati più a contatto con l’allenatore. Abbiamo in testa solo la salvezza e la strada è molto lunga, ma sappiamo che abbiamo preso quella giusta».

MAZZARRI – «Ha aggiunto qualcosa a livello tattico. Ma è uno che non si dà mai per vinto, cerca di tirar fuori il meglio da noi. Chiede più aggressività e attenzione sull’uomo».

GASTON PEREIRO – «Ha una tecnica pazzesca, può far sempre la giocata decisiva e tirare fuori il coniglio dal cilindro. Io mi alleno a prendere i suoi tiri che non sono potentissimi».

JOAO PEDRO – «È un giocatore importante in generale. Ha personalità e qualità per poter dare una mano. Da tre anni va in doppia cifra».

NAZIONALE – «È il mio secondo obiettivo dopo la salvezza del Cagliari. Essere nel gruppo è bello, io ho sempre fatto il massimo per riuscire a starci».

