Cagliari, Gaetano al lavoro per una maglia da titolare con il Napoli

Gianluca Gaetano potrebbe partite da titolare nella prossima partita del Cagliari contro la sua ex squadra, il Napoli: le idee di Nicola

Il Cagliari si prepara per la prossima sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica all’Unipol Domus. L’indisponibilità di Matteo Prati apre le porte alla titolarità di Gianluca Gaetano, pronto a scendere in campo dal primo minuto.

Il tecnico Davide Nicola potrebbe optare per un modulo 3-4-1-2, con Gaetano alle spalle di Zito Luvumbo e Roberto Piccoli per dare maggiore incisività offensiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

