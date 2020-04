Cagliari, Giulini: «Stavamo vivendo un sogno, ora è un incubo»

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del momento dei rossoblù

«È successo che se prima stavamo vivendo un sogno, poi è diventato un incubo. Abbiamo perso sicurezze anche a causa di partite sfortunate come quella contro la Lazio in cui vincevamo 1-0 fino al 93’ e abbiamo perso. Nel frattempo le aspettative di tutta l’isola dopo un inizio così esaltante erano diventate alte e non siamo più riusciti a gestire la pressione».

DIFETTI – «Magari andavano trovati nuovi obiettivi e nuove soluzioni: forse serviva un po’ più di creatività per uscire dall’impasse invece di ricercare quel’alchimia di due mesi prima che non c’era più».

MARAN – «No, è stato un esonero doloroso per me. È un tecnico e un uomo che stimo e a cui sono affezionato. Ci sentiremo più avanti».