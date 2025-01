Cagliari, è emergenza contro il Milan: le condizioni di Mina e Luvumbo

La situazione infortunati in casa Cagliari in vista della sfida di Serie A contro il Milan, con le condizioni di Mina e Luvumbo

Cresce la preoccupazione in casa Cagliari in vista della sfida di Serie A contro il Milan. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Yerry Mina non sarà infatti disponibile per il match di San Siro.

Stessa situazione per Zito Luvumbo che non riuscirà a recuperare in tempo. La speranza e l’obiettivo di Davide Nicola è quella di averli entrambi a disposizione per la sfida salvezza Cagliari-Lecce della prossima settimana.