Cagliari, Joao Pedro si è spento e l’attacco non segna: Mazzari deve trovare una soluzione

L’attacco del Cagliari non segna più. Joao Pedro si è bloccato e con lui tutto il reparto, Mazzarri deve trovare una soluzione

Il Cagliari, come riferisce Il Corriere dello Sport, si attesta come quarto peggior attacco della Serie A. 28 reti momentanee in questa stagione: riflesso di un reparto offensivo che senza l’apporto di Joao Pedro sembra non riuscire a sbloccarsi e a produrre.

Con Pavoletti che ci prova ma che mostra una condizione fisica non esattamente eccellente, con Keita protagonista di qualche breve apparizione e con Pereiro che dopo aver infiammato l’animo della sua squadra sembra essersi spento, il tecnico Walter Mazzarri, a nove partite dalla fine deve trovare una soluzione. Fondamentale lavorare sulla fiducia, far passare ancora una volta il messaggio che per restare in Serie A è necessario il contributo di tutti. Altrettanto importante dar vita a una squadra imprevedibile, già sabato con il Milan: come sottolinea il quotidiano, il Cagliari di questo girone di ritorno è stato studiato da tutti, non è più una sorpresa.

