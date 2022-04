Cagliari Juve, Virdis: «I bianconeri reagiranno subito. Mazzarri invece...»

Cagliari Juve, il doppio ex Pietro Paolo Virdis analizza così il match in programma questa sera: le dichiarazioni

Ai microfoni di Juventusnews24, Pietro Paolo Virdis ha parlato così di Cagliari-Juve.

LE PAROLE – «Tutte e due hanno inevitabilemente qualcosa da perdere. Gli obiettivi sono diversi, ambiscono a diversi traguardi. Il Cagliari non sta vivendo un momento facile, ma è una cosa che va avanti da tempo. Il periodo negativo ora è tornato, sono ritornate anche le difficoltà però non c’è tempo per disperarsi. La Juve a poco a poco è risalita da una situazione che sembrava complicata e bene o male sta lottando per i traguardi che si era prefissata a inizio anno. Non penso risentirà dell’ultima sconfitta, mi aspetto una pronta reazione».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI PIETRO PAOLO VIRDIS A JUVENTUSNEWS24