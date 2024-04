Cagliari Juventus, Giuntoli: «Siamo contenti del lavoro di Allegri»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Cagliari di campionato

Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della sfida contro il Cagliari.

JUVE PIU TRANQUILLA CON LE 5 ITALIANE IN CHAMPIONS – «Non dobbiamo guardarci indietro, cerchiamo sempre di fare il massimo e di arrivare il prima possibile all’obiettivo prefissato dal club insieme all’allenatore all’inizio dell’anno. Siamo molto concentrati, non pensiamo a questo. Siamo molto contenti per la quinta posizione, non per noi in particolare, ma soprattutto perché il calcio italiano si è distinto in Europa e siamo molto contenti di questo. Siamo orgogliosi di farne parte».

L’IMPEGNO CHE GLI HA DATO ELKANN – «Tutti conosciamo da dove veniamo. Dobbiamo rimettere a posto i conti. Sappiamo che è un percorso, ma non ci perdiamo d’animo. Siamo la Juve, abbiamo fiducia, faremo del nostro meglio per riuscirci il prima possibile».

IL FUTURO DI ALLEGRI – «Questo è molto semplice: noi siamo contenti del mister, sta facendo un grandissimo lavoro con i ragazzi come già da un po’ di tempo. A fine anno quando abbiamo le carte in tavola riusciremo a programmare meglio il futuro insieme. Ha un contratto, vogliamo mettere tutte le energie verso i nostri obiettivi che sono molto chiari e definiti»

I POSSIBILI SCENARI PER ALLEGRI – «Non penserei adesso agli scenari. Il mister ha un anno di contratto, siamo contenti del suo operato. Alla fine dell’anno ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme, quando avremo tutto a tavola, quali competizioni faremo, quale sarà il nostro budget ecc. Quando si deve lavorare mettendo a posto i conti ma mantenendo un equilibrio economico-finanziario ma dovendo dare qualità non è facile. Bisogna mettersi lì con calma e programmare il futuro».