Cagliari-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Cagliari-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019

Cagliari-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019. Martedì 2 aprile alle ore 21, alla Sardegna Arena di Cagliari, la squadra rossoblù allenata da Rolando Maran ospita i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri. Cagliari in posizione medio-bassa di classifica con 33 punti e reduce dalla vittoria sul campo del Chievo; Juventus (78) capolista assoluta e proveniente dal successo interno sull’Empoli. Nella gara d’andata, giocata all’Allianz Stadium a inizio novembre, i bianconeri ebbero la meglio sui sardi col risultato di 3-1. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Cagliari per la tranquillità, Juventus per avvicinare la festa scudetto.

Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Cagliari-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: martedì 2 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Sardegna Arena (Cagliari)

Arbitro: Piero Giacomelli (sez. Trieste)

Cagliari-Juventus, probabili formazioni

CAGLIARI – Maran ha tutti i giocatori a disposizione eccezion fatta per il lungodegente Castro. In linea di difesa è ballottaggio Cacciatore-Srna, mentre a centrocampo Bradaric pare favorito dal 1′ su Cigarini. Sulla trequarti, insieme a Barella, giocherà uno tra Joao Pedro e Birsa. Rossoblù previsti in campo con Cragno in porta, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini in difesa; in mezzo al campo si scaldano Padoin, Bradaric e Ionita. Sulla trequarti, Barella con Joao Pedro (o Birsa) a supporto dell’unica punta Pavoletti.

JUVENTUS – Allegri è alle prese con l’indisponibilità di ben otto giocatori: sono fuori causa Cuadrado, Douglas Costa, Ronaldo, Perin, Spinazzola, Barzagli, Mandzukic e Dybala. Bianconeri verso il 3-5-2 con Szczesny in porta, Caceres, Bonucci e Chiellini in linea di difesa; a centrocampo, da destra a sinistra, sono pronti De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi e Alex Sandro. In attacco, si scalda la coppia formata da Bernardeschi e Kean.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Rugani; De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean.

