Cagliari, Mazzarri non può più sbagliare: con l’Atalanta già decisiva

Il Cagliari è ultimo in classifica in Serie A e Mazzarri non può più sbagliare. Con l’Atalanta può essere già decisiva

Walter Mazzarri deve approfittare di questo ritiro per cercare di recuperare un Cagliari che ormai sembra perso. Dall’esonero di Maran nella stagione 2019-2020, si sono intervallati Zenga, Di Francesco, Semplici e Mazzarri. In totale – come ricorda l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – 62 partite e solo 13 vittorie.

Anche se il patron del Tommaso Giulini non lo ha esplicitato, per il tecnico toscano la sfida contro l’Atalanta rappresenta l’ago della bilancia per il suo futuro e per quello del Cagliari.

