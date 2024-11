Cagliari Milan, grande folla all'Unipol Doumus

Tantissima attesa per la sfida tra Cagliari e Milan con l’Unipol Domus che va verso il tutto esaurito

Il Cagliari è pronto ad un’altra grandissima sfida contro il Milan. Sabato 9 novembre è prevista infatti la sfida tra rossoblu e rossoneri che potrebbe dare uno scossone alla classifica di entrambe le squadre.

Come riporta L’Unione Sarda, attualmente sono già 15mila i biglietti venduti per questa grande partita e dunque si va verso l’ennesimo sold out in Sardegna, a dimostrazione del grande attaccamento alla maglia da parte dei tifosi.