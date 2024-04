Cagliari, la mossa a sorpresa di Ranieri per la gara contro l’Inter

Il Cagliari crede nella salvezza e dopo aver battuto l’Atalanta, cerca un altro risultato positivo contro una neroazzurra lombarda: l’Inter

La vittoria per 2-1 contro l’Atalanta ha cambiato le carte in tavola: ora il Cagliari alla salvezza ci crede sempre di più. Domenica ci sarà un’altra battaglia per i sardi che faranno visita all’Inter.

Claudio Ranieri ha infatti deciso, secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, che concederà un solo giorno di riposo alla sua squadra in modo tale da poter lavorare già da domani alla sfida contro i probabili prossimi campioni d’Italia.